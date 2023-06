«L’architettura vista nel suo aspetto più intimo e cioè quello interno ai propri studi dove nascono idee e contributi per quello che ci circonda di privato e pubblico». Presenta così l’Arch. Andrea Roselli, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della BAT, l’evento “Open!” che si svolgerà in tutta Italia il 23 e 24 giugno. Un appuntamento che quest’anno rappresenta anche il clou delle celebrazioni per il centenario degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri istituiti con la Legge 1395 del 24 giugno 1923. La presentazione del programma questo pomeriggio durante l’evento “Sport & Design” che si è svolto a Barletta all’interno del Circolo Tennis “Hugo Simmen” e che ha visto la qualificata partecipazione di numerosi relatori con focus dedicato alla normativa di riferimento, ai finanziamenti ed alle nuove tendenze del wellness home.

«Ci siamo avvicinati ad “Open!” con un ricco calendario di eventi formativi ed informativi durati praticamente tre mesi – ha spiegato l’Arch. Roselli – difatto con gli studi aperti chiudiamo la nostra programmazione trimestrale che è stata particolarmente incentrata su temi di grande rilevanza per il mondo dell’architettura. L’appello che ora posso fare è quello di partecipare agli appuntamenti di “Open!” nelle varie città perché davvero ci sarà da scoprire un mondo spesso poco conosciuto. E la cosa più interessante sarà quella di scoprire le grandi differenze tra ogni studio ed ogni evento».

Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa, Trani e Spinazzola tra studi privati ed eventi collettivi che nel fine settimana si prenderanno la scena sul territorio. In particolare all’interno di Palazzo Covelli, sede dell’Ordine a Trani, ci sarà uno spazio dedicato alla mostra di lavori dei giovani architetti iscritti all’albo. Sarà anche l’avvio ufficiale di “Open!” previsto per venerdì 23 giugno a partire dalle 17,30 in via Ognissanti 123.