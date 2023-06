C’è il tema dell’ambiente ed il sogno di città in cui gli spazi verdi non siano solo un’appendice tra il cemento, c’è il tema dei luoghi invisibili e l’idea che queste strutture abbandonate diventino valore aggiunto per le comunità. Ma c’è anche il tema della sostenibilità, della creatività e della freschezza giovanile. Il tutto condensato in “Open!” l’evento coordinato dall’Ordine degli Architetti della BAT e che sta caratterizzando il weekend in provincia ed in tutta Italia con migliaia di studi aperti ed eventi collettivi.

Nella sesta provincia pugliese sono decine gli appuntamenti sparsi su tutto il territorio da Spinazzola ad Andria passando per Canosa, Barletta, Bisceglie e Trani dove all’interno della sede dell’Ordine degli Architetti BAT a Palazzo Covelli è attiva, per esempio, una mostra dedicata ai più giovani.

Il servizio completo su News24.City.