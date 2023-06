La notizia era nell’aria, ora ha raggiunto i crismi dell’ufficialità: è Luigi Pavarese il nuovo responsabile dell’area tecnica del Barletta. Di seguito il comunicato ufficiale diramato dalla società sulla propria pagina Facebook.

“L’ASD Barletta 1922 comunica di aver affidato l’incarico di responsabile dell’area tecnica a Luigi Pavarese.

Sarà Luigi Pavarese il primo tassello dell’organigramma del Barletta che si appresta ad affrontare con rinnovato entusiasmo la stagione sportiva 2023/2024. Nato ad Avellino 58 anni fa, uomo di calcio dalla comprovata esperienza, ha ricoperto incarichi in oltre 30 anni di carriera in serie A, in Europa e in tante società professionistiche in giro per l’Italia. Pavarese ha siglato con la società biancorossa un accordo, che avrà decorrenza dal prossimo 01 luglio 2023”.