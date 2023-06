Stand nei lidi, letture animate, laboratori e sessioni di gioco per i ragazzi. È particolarmente fitto e variegato il programma di “E…state in Biblioteca” preparato dalla biblioteca comunale “Sabino Loffredo”, con la collaborazione della ditta aggiudicataria dei servizi bibliografici Euro&Promos, finalizzato a promuovere la lettura durante l’estate e ad avvicinare i giovani allo straordinario mondo dei libri. Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione a cui ha partecipato l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli.

Il nostro intendimento – hanno dichiarato il Sindaco Cannito e l’Assessore Cilli – è molto chiaro: anche quest’anno la lettura e i libri non devono andare in vacanza e per questo siamo noi che portiamo i libri in spiaggia e animiamo sia la sede centrale della biblioteca sia la sezione del Parco dell’Umanità con numerose iniziative che si svolgeranno nei mesi di Luglio ed Agosto. Il programma di “E…state in biblioteca” è stato pensato con l’intento di allietare il tempo certamente, ma, soprattutto, di avviare i nostri ragazzi alla consapevolezza dell’importanza della lettura e ad avvicinarli al magico mondo dei libri”.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 1 luglio con “Biblioteca in spiaggia” presso il lido Il Brigantino dove sarà presente uno stand

in cui sarà possibile consultare le ultime novità editoriali acquisite al catalogo bibliografico, prendere in prestito i libri, effettuare il tesseramento, iscriversi alla piattaforma digitale Media Library On Line (MIOL) e ricevere tutte le informazioni utili sui servizi forniti dalla “Sabino Loffredo”. L’appuntamento si ripeterà per il mese di luglio nei giorni di Venerdì 7, Sabato 15, Sabato 22 e Sabato 29.

Per il mese di agosto cambia, invece, la location. Sarà il lido I Ribelli ad ospitare lo stand nei giorni 5, 12, 26, 31.

Presso la Sezione ragazzi decentrata “Aylan Kurdi” (Parco dell’Umanità) Giovedì 3 Luglio, con inizio alle ore 18,00, è prevista l’iniziativa “Un mare di Libri”, dedicata ai giovanissimi lettori di 3-5 anni, con letture animate aventi a tema “il mare e l’estate” a cui farà seguito un laboratorio didattico creativo. Il 20, invece, sempre alle 18,00, si terrà “Pirati in biblioteca” che permetterà ai bambini di 5-8 anni di affrontare un viaggio alla scoperta dell’affascinante mondo dei Pirati, navigando virtualmente sulle loro imbarcazioni e raggiungendo i luoghi esotici esplorati.

“All’ombra dei libri” è il titolo del laboratorio in programma il 27 luglio alle 17,00 nella Sezione ragazzi della biblioteca centrale presso il Castello. I ragazzi di 8-10 anni scopriranno l’arte e la tecnica della carta marmorizzat, attraverso elementi storico-teorici a cui seguirà una dimostrazione pratica. I partecipanti saranno \che decoreranno con la tecnica della marmoratura e porteranno a casa come ricordo. Sempre nel Castello il 3 agosto (ore17,00) con Mettiti in gioco! saranno organizzate sessioni di gioco da tavolo attraverso nuovi e appassionanti “boardgame” messi a disposizione dalla biblioteca. Stessa iniziativa il 10 agosto nella Sezione ragazzi decentrata “Aylan Kurdi” presso Parco dell’Umanità.

Nella Sezione ragazzi della biblioteca centrale presso il Castello, il 22 agosto alle ore 17,00, ultimo appuntamento con il laboratorio “Mare di caratteri”, rivolto ai bimbi di 3-6 anni, nel quale si sperimenterà l’antica tecnica di stampa tipografica con composizioni con caratteri mobili in piombo, inchiostrazione con colori atossici. Ogni bambino avrà la sua stampa da portare a casa.

Per tutte le iniziative nelle sezioni ragazzi è gradita la prenotazione.

Per Info e prenotazioni:

Tel. 0883/578646

Mail – [email protected]