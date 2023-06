La Direzione dei lavori relativi all’appalto per la realizzazione del sottovia su via Andria e via V. Veneto ha comunicato al Sindaco Cannito che, al fine di avviare la realizzazione della strada che collegherà, attraverso un impalcato, via Rosmini a via Vittorio Veneto, nella giornata di venerdì 29, saranno espiantati 3 alberi di pino presenti sulla stessa strada. RFI ha assicurato la propria disponibilità a consegnare alla città, quale contropartita, altrettanti alberi che saranno poi impiantati tra via Rosmini e via Filannino.