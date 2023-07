Tornano a Barletta le telecamere di Rai1 per le nuove puntate di “Linea Verde Estate” condotto da Angela Rafanelli e Peppone Calabrese in onda ogni domenica alle ore 12.20.

La puntata che riguarda il nostro territorio andrà in onda il 13 agosto, inoltre le telecamere della trasmissione sono andate anche a Castel del Monte, alla Cattedrale di Trani, in qualche azienda per valorizzare l’enogastronomia del territorio, continuando a parlare della Disfida di Barletta con immagini girate nella parte anteriore del Fossato del Castello con alcuni figuranti vestiti in stile cinquecentesco. Questo stesso programma, sempre nella sua versione estiva, è tornato solo dopo due anni nella provincia BAT. Non mancherà qualche citazione della Sacra Spina per approfondire i temi legati al turismo religioso, pellegrinaggi e reliquie.

Le telecamere della Rai saranno presenti nella provincia fino al 6 luglio per le registrazioni.