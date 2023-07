Un furto d’auto sventato, un tentativo di fuga che termina contro una Volante della polizia e un colpo di pistola esploso in aria: scene da far west nella serata di mercoledì 5 luglio in via Chinnici, a Barletta. Due uomini stavano provando a smontare con un flex a batteria il cruscotto di una Bmw posteggiata in zona dopo averne forzato una portiera. I rumori sospetti hanno destato l’attenzione di un passante, che ha allertato la polizia. Una pattuglia in servizio nell’area ha raggiunto la zona e alla vista dei poliziotti i due ladri sono saliti a bordo della loro auto e hanno tentato di darsi alla fuga, terminando la loro corsa con un impatto frontale contro la Volante. Dopo lo scontro tra i mezzi, uno dei due ladri si è dato alla fuga mentre l’altro, spaventato da un colpo di pistola esploso per aria da uno dei due poliziotti, è stato bloccato ed è ora in stato di fermo. Sul posto anche la guardia di finanza. Trambusto e paura tra i residenti in zona.