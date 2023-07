Con il recente contratto di affidamento in house a Bar.S.A., entrato in vigore il 1° Luglio, è stato avviato un ampio programma di attività di manutenzione del verde cittadino da parte degli operatori Bar.S.A. su input dell’Amministrazione comunale.

Le attività, previste sino a sabato prossimo 8 luglio, non prevedono alcun abbattimento di alberi.

In particolare la zona Patalini sarà interessata dalla manutenzione delle aiuole spartitraffico (con specifica attenzione per quelle di recente implementazione), la rimozione della vegetazione spontanea da marciapiedi e lungo i margini stradali, e la potatura di tigli in viale Marconi.

Più articolati saranno, invece gli interventi previsti nell’area delle due litoranee. Sarà, infatti, effettuata la rasatura del prato all’interno dei giardini del Castello, la sagomatura della siepe spartitraffico sul Lungomare Pietro Paolo Mennea, lo sfalcio delle conchette e la sagomatura delle tamerici sulla litoranea di Levante e la potatura di alcuni olmi in via Cafiero disposta dall’Ufficio tecnico per motivi di sicurezza stradale.

In zona Barberini sarà via Casale ad essere oggetto di potatura di 4 olmi.

A Settefrati (Via Prascina, via Maranco, Via Marchisella) verrà effettuata la sagomatura delle siepi.

Anche il cimitero comunale sarà oggetto di attività di manutenzione del verde con lo sfalciamento della vegetazione spontanea lungo i viali interni.

Per tutto il Centro abitato, infine, è stato disposto un servizio aggiuntivo di irrigazione con due mezzi per l’innaffiamento delle fioriere e delle aiuole a prato non servite da impianti di irrigazione.

“Invito sempre i cittadini -ha dichiarato il Sindaco Cannito- ad avere pazienza per gli eventuali disagi che queste attività potrebbero causare. La priorità rimane rendere più belle e fruibili

le nostre strade e questo risultato vale bene qualche piccolo sacrificio da parte di tutti”.