Una nuova storia di abusi a Barletta. Un uomo di 61 anni è attualmente indagato per presunte molestie sessuali nei confronti della figlia minorenne della sua convivente. Secondo le indagini della Procura di trani, l’uomo avrebbe abusato della giovane per quattro anni, mentre gli episodi sarebbero cominciati quando la vittima ne aveva 15. L’ipotesi di reato è di violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minorenne. La vicenda è partita quando la giovane ha confidato al padre, separato dalla madre, i presunti abusi. La vittima, affetta da una sindrome ansioso-depressiva e che attualmente si trova in una struttura protetta, viveva con la madre nella casa del nuovo compagno della donna. Stando a quanto ricostruito, il 61enne barlettano avrebbe approfittato dei momenti in cui si trovava solo in casa con la minorenne, spogliandosi davanti a lei, palpeggiandola e molestandola. Gli episodi pare che avvenissero più volte a settimana. L’indagato avrebbe ricompensato la ragazza con piccole somme di denaro e regali. Circostanze che sono tutte da chiarire. Entro questa settimana la giovane vittima verrà ascoltata, nell’ambito dell’incidente probatorio, davanti al giudice per le indagini preliminari e alla presenza di una psicologa. In precedenza la vittima era stata già sentita ma aveva dichiarato di essersi inventata tutto, salvo poi ritrattare dinanzi alle consulenti del pubblico ministero. Ora il giudice vuole fare maggiore chiarezza sulla vicenda e ha chiesto alla sua consulente di mettere al vaglio la capacità di testimoniare della ragazza.