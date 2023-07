In seguito all’aggiudicazione dell’Avviso pubblico regionale “Punti Cardinali”, l’Amministrazione comunale di Barletta annuncia l’avvio delle iniziative previste dal progetto denominato “Job Orienta”. Tale misura permetterà all’Ente civico di coordinare e realizzare attività necessarie per lo sviluppo professionale del territorio, contribuendo ad instaurare nel tessuto sociale una vera e propria comunità educante. Con l’ausilio di percorsi dediti all’orientamento formativo, esperti e professionisti metteranno a disposizione dei cittadini le proprie competenze, attivando un processo virtuoso che li renderà più consapevoli delle scelte da intraprendere per il proprio futuro.

Nel dettaglio, ecco cosa prevede “Job Orienta”:

Orientation Labs, ovvero laboratori didattici, esperienziali o narrativi realizzati con tecniche di scrittura, verbali, visive, artistiche o digitali nei confronti di studenti delle scuole primarie e secondarie, allievi di percorsi di studio ITS e universitari, soggetti disoccupati, inoccupati e giovani di età compresa tra i 15 e 29 anni, lavoratori che intendono riqualificarsi per intraprendere nuovi percorsi lavorativi.

Job Days, ovvero giornate di orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con gli stakeholder del territorio.

Orientation Desk, ovvero sportelli di accoglienza e orientamento al cittadino, utili per richiedere informazioni o chiarimenti e scegliere percorsi in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali.

Queste attività sono indirizzate a studentesse e studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I grado; delle classi di scuole secondarie di II grado, di istruzione e formazione professionale; dei percorsi di studio ITS e universitari. Possono accedervi anche persone disoccupate, inoccupate e giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, nonché persone occupate che intendono intraprendere un altro percorso lavorativo o di studio e le famiglie di tutte le persone individuate nei punti precedenti. Il partenariato di questo progetto, che garantirà un elevato prestigio all’intero svolgimento delle attività sopraindicate, è costituito da: Ente di formazione Adtm S.r.l., Università degli Studi di Foggia, Agenzia per il lavoro Humangest S.p.A., Factory Co.stru.i.re, Heaven APS, IFOR PMI Prometeo Puglia e I.I.S.S. Dell’“Aquila Staffa”.

Il progetto è partito la settimana corrente con l’apertura dello sportello di orientamento presso la sede formativa di Adtm s.r.l., sita al civico 18 di Via Filippo Brunelleschi a Barletta. Lo sportello sarà aperto in questa sede dal lunedì al giovedì (9-12/15-18) e il venerdì dalle 9 alle 12. Sarà anche attivo presso il Centro Aperto Polivalente per minori, in Piazza XIII Febbraio, il venerdì pomeriggio dalle 18 alle 21. È possibile chiedere ulteriori informazioni in merito al progetto all’indirizzo mail dedicato jo[email protected] oppure al numero 0883 894774.