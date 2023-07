Un pezzo di Barletta torna in Serie A. Gennaro Delvecchio ha firmato un contratto biennale con l’Hellas Verona. Il dirigente classe 1978, ex calciatore tra le altre della Sampdoria e del Catania e in passato già direttore sportivo del Barletta nella stagione 2014/15 in Serie C, sarà il vice di Sean Sogliano – responsabile dell’area tecnica e ha già cominciato a lavorare con il club veneto nelle scorse ore dopo aver lasciato il club salentino dopo cinque anni. A Lecce Delvecchio dal 2018 aveva ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile, uno dei fiori all’occhiello del club presieduto da Saverio Sticchi Damiani come lo scudetto conquistato pochi giorni fa dalla Primavera giallorossa dimostra. Ritroverà al Bentegodi anche Marco Baroni, allenatore del Lecce nell’ultimo biennio e ora alla guida dell’Hellas dalla panchina.

A Gennaro Delvecchio i migliori auguri della nostra redazione per il futuro.