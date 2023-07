Poche parole, tanta voglia di riprendere contatto con il calcio italiano. Si è presentato così all’aeroporto di Bari Ezequiel Schelotto, colpo del calciomercato estivo 2023 del Barletta. Il galgo, come l’abbiamo conosciuto nel calcio italiano con le maglie di Cesena, Chievo, Catania, Atalanta, Parma, Sassuolo e soprattutto Inter oltre che nelle esperienze in Portogallo con lo Sporting Lisbona e in Inghilterra con il Brighton, ha raggiunto la Puglia dopo circa 18 ore di viaggio, suddivise tra la partenza da Buenos Aires e lo scalo a Roma Fiumicino. Sosterrà le visite mediche nelle prossime ore e poi firmerà il contratto che lo legherà al club biancorosso, che ha scelto un arrivo roboante per infiammare la prima fase di una campagna acquisti caratterizzata da poche conferme e tanti volti nuovi nel gruppo a disposizione di Ciro Ginestra. Ad accogliere Schelotto il direttore sportivo biancorosso Gigi Pavarese e il procuratore Vittorio Schettino, oltre a un ristretto ma caloroso numero di tifosi, che ha raggiunto l’aeroporto Karol Wojtyla per far toccare con mano al 34enne italo-argentino l’entusiasmo di una piazza chiamata a ripartire dopo il quarto posto e la semifinale playoff dello scorso anno nel girone H di Serie D. Nella voce di Schelotto, che nel 2012 fu anche tra i preconvocati nella Nazionale di Cesare Prandelli per l’Europeo, c’è l’entusiasmo di chi oggi non vuole badare alla categoria. Sarà presentato tra martedì e mercoledì ma ha già le idee chiare.

E alla voce arrivi non sono da escludere altre sorprese di categoria superiore per il sodalizio biancorosso, che avrebbe messo nel mirino un altro calciatore con trascorsi recenti in Serie A per il reparto avanzato. In difesa intanto si aspetta l’incontro di martedì con il procuratore di Andrea Petta per comprendere i margini di prosecuzione del rapporto con il difensore centrale, cercato con insistenza anche dal Trapani, mentre nelle prossime ore sarà tempo di definire il rinnovo dell’accordo con Marco Milella. Tra i cavalli di ritorno occhio a Federico Cerone: insistenti i rumors su un interesse per il trequartista classe 1985, che a Barletta ha giocato in C e che nell’ultima esperienza pugliese, quella di Andria, si è dimostrato ancora decisivo.

