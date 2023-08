Settore Welfare e altri Servizi alla Persona rende noto che è stato approvato con Determinazione dirigenziale n. 146/817 del 26/07/2023, pubblicato sul BURP- n. 70 del 27/07/2023, l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di Buoni servizio per minori per favorire l’accesso a strutture e servizi accreditati nel catalogo regionale.

I requisiti, i tempi e le modalità di partecipazione sono consultabili al seguente link: https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/buono-servizio-minori-al-via-le-domande-per-la-fruizione-dei-buoni-servizio-minori-annualit%C3%A0-2023-2024.

Attraverso il Buono servizio, le famiglie possono richiedere esclusivamente a mezzo domanda online tramite piattaforma web dedicata: https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it –, l’accesso ad uno dei servizi rientrante nel territorio comunale ed iscritte al Catalogo telematico Regionale, approvato lo scorso 25/07/2023 con Determinazione n. 146/814.

I servizi per minori accreditati, consultabili al seguente link https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/2184713/DET_814_25_7_2023.pdf/7e9b9074-2a62-9d85-7f17-212537e300c7?t=1690468882737, presso i quali è possibile presentare la domanda sono:

Codice Pratica-Unità di offerta Denominazione Articolo Fascia Posti per Fascia Posti Complessivi Servizio Trasporto Servizio Mensa 7YE95V02 METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETA’ COOPERATIV A ONLUS – Via Violante n.30-32 Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R. n.4/2007) 6-17 30 30 NO NO YRRZ6SW7 CHARISMA – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – O.N.L.U.S., Via Petrarca presso chiesa SS. Crocifisso. Centro Aperto Polivalente Per Minori (art. 104 Reg. R. n.4/2007) 6 – 17 anni 50 50 NO NO WGVKDQS5 CONGREGAZIONE SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI- Corso Cavour Centro Aperto Polivalente Per Minori (art. 104 Reg. R. n.4/2007) 6 – 17 anni 50 50 NO NO S6B1PVRX CHARISMA – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – O.N.L.U.S. – VIA DONIZETTI n.1 Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R. n.4/2007) 6 – 17 anni 50 50 SI NO MRE2UWSE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BARLETTA-Via Minervino 7 Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R. n.4/2007) 6 – 17 anni 30 30 SI NO ZR73443R CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BARLETTA -Via dei Pini 35 Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R. n.4/2007) 6 – 17 anni 30 30 SI NO 4EVPR22N FONDAZIONE MICHELE, GIUSEPPE E CLELIA LAMACCHIA ONLUS – VIALE MARCONI n.74 Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R. n.4/2007) 6 – 17 anni 30 30 NO NO TK7V6USL METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETA’ COOPERATIV A ONLUS – Via delle Querce n.256 Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R. n.4/2007) 6 – 17 anni 30 30 NO NO QW0YWK2F SOLIDARIETA’ – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – via Canosa n.157 Ludoteca (art. 89 Reg. R. n.4/2007) 3-5 ANNI 6-12 ANNI 24 12 36 NO NO

Il referente del nucleo familiare deve essere in possesso delle credenziali SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, di livello 2 e di una attestazione ISEE minorenni 2023, non superiore a 20.000 euro, in corso di validità. L’avviso prevede due finestre, una per la presentazione e l’altra per l’abbinamento della domanda:

i nuclei familiari potranno presentare la domanda dalle ore 9,00 del venerdì 28 luglio 2023 alle ore 11,00 del martedì 29 agosto 2023, generando i codici domanda;

le unità di offerta dovranno abbinare la domanda al posto messo a catalogo dalle ore 9,00 del venerdì 28 luglio 2023 alle ore 11,00 del martedì 5 settembre 2023, nel limite dei posti accreditati con la richiamata determinazione n. 814/2023, generando il preventivo di spesa.

Le domande non abbinate ad uno dei servizi su indicati entro i termini previsti decadono.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio di Segretariato Sociale: recapito telefonico 0883/516743-758, indirizzo mail- [email protected].