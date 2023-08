Con una propria ordinanza il Sindaco Cosimo Cannito ha disposto che Bar.S.A. S.p.A. proceda all’abbattimento urgente di 15 esemplari di olmo di proprietà comunale in quanto costituiscono un concreto rischio per la pubblica incolumità.

L’abbattimento, vista l’approfondita istruttoria tecnica dell’agronoma comunale (pubblicata nella sezione Primo Piano del sito comunale), si rende necessario essendo state riscontrate, a carico sia delle branche principali che dei tronchi, patologie fungine che ne minano la stabilità. E’ cronaca di qualche giorno fa la caduta di olmi fortunatamente senza alcun danno per le persone. Gli alberi da abbattere sono quelli di via Vitrani e via Cafiero dall’intersezione con viale Regina Elena fino a via C. Colombo (lato castello).

Ogni albero abbattuto verrà sostituito, a partire da ottobre, con essenze arboree di pari o superiore efficienza ecosistemica.