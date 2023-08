Al via la nuova stagione sportiva del Barletta Basket. La formazione biancorossa, dopo l’entusiasmante spareggio vinto lo scorso 18 maggio contro Monopoli, parteciperà al primo campionato di Serie C Unica della sua storia. Entusiasmo e consapevolezza di dover alzare l’asticella in quello che sarà un campionato dall’alto livello tecnico: queste le due componenti che accompagneranno il roster di coach Scoccimarro che si ritroverà questa sera alle ore 20 al ”PalaMarchiselli” per l’inizio del raduno.

Tre le new entries all’interno della rosa barlettana, che nelle scorse settimane ha perfezionato i ritorni, nella Città della Disfida, dei barlettani-doc Gianluca Serino e Giovanni Gambarota. Serino, nella scorsa stagione in forza al Canusium ma con una lunga carriera nelle blasonate Molfetta e Ruvo, andrà a rinforzare il reparto dei ”lunghi” che potrà nuovamente contare anche sull’apporto di Juan Manuel Caceres. Per Gambarota, nelle ultime annate in Serie B(Pall.Molfetta, Pall.Piacentina, Cus Jonico Taranto e Basket Corato ndr) eccetto una breve esperienza in C Gold con la Virtus Molfetta, punti nelle mani ed esperienza da mettere al servizio della squadra. Da segnalare anche le conferme di capitan Antonio Falcone, di Stefano Liso(capocannoniere dei playoff nella scorsa stagione ndr) e di Walter Mastrofilippo, oltre al ritorno del giovanissimo Antonio Binetti e all’arrivo, con la forma del prestito dai Lions Bisceglie(Serie B Elite), dell’interessante playmaker Alessandro Mastrodonato(classe 2004).

Comunicato intanto il girone della nuova Serie C Unica, che prenderà via il prossimo 15 ottobre. Le novità, rispetto alle attese, sono rappresentate dalla Fortitudo Apricena, che ha ereditato il titolo dalla Sunshine Vieste, e dalla rinuncia della Juve Trani. Per il resto, tutto confermato, con i biancorossi che cercheranno di conquistare una tranquilla salvezza per assestarsi in un torneo che promette grande equilibrio.

A cura di Giacomo Colaprice