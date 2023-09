Anche per l’anno corrente il Ministero della Cultura promuove e sostiene la filiera dell’editoria libraria nazionale mediante lo stanziamento di risorse destinate all’acquisto di nuove pubblicazioni da parte delle biblioteche, tra cui la “Sabino Loffredo” di Barletta.

Il Decreto di approvazione, emanato dalla Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore, pubblicato la scorsa settimana (il n. 614 del 22 agosto 2023), è corredato dall’elenco dei beneficiari della misura statale. Alla biblioteca comunale “Loffredo” di Barletta, che ha formulato domanda di ammissione il 18 aprile 2023, spetta un contributo di euro 8.464,15, la fascia più alta, adeguata al patrimonio librario che per la “Loffredo” supera di gran lunga i ventimila volumi richiesti come requisito prioritario.

Il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito e l’Assessore alla Cultura, Oronzo Cilli, condividono il compiacimento per il beneficio assegnato, sintomo di una “biblioteca modello per il territorio”, gestita con “attenzione e sensibilità verso le esigenze di un’utenza sempre più folta ed esigente”, soprattutto “aperta al dialogo con le istituzioni e per questo motivo pronta nel cogliere ogni opportunità strumentale al potenziamento di un servizio di riconosciuta ed insostituibile funzione socio/formativa”.

Le risorse erogate dovranno essere rendicontate entro il 31 dicembre 2023 previo acquisto di libri da eseguire in almeno tre diverse librerie locali con codice ATECO (ovvero la combinazione alfanumerica che identifica le attività economiche) principale 47.61.