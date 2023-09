-1 e sarà tempo di debutto in campionato per il Barletta 1922, che domani alle 17:30 sarà di scena(diretta televisiva e streaming a cura di Telesveva) al ”Torre” di Pagani per affrontare i padroni di casa della Paganese. Nella consueta stampa della vigilia è intervenuto il tecnico dei biancorossi Ciro Ginestra, che ha avuto modo di fare il punto della situazione su più fronti: dal rapporto con la piazza alla formazione, senza dimenticare quelle che possono essere le indicazioni sul fronte mercato.

”Iniziamo la stagione-esordisce-mettendo da parte le polemiche che ci sono state negli ultimi giorni. Per programmare obiettivi importanti bisogna remare tutti quanti nella stessa direzione: stampa, tifosi e allenatore. Con questo spirito e con voglia di ben figurare siamo pronti per affrontare la Paganese, avversario che ha cambiato tanto rispetto allo scorso anno e rispetto alla rosa che ha mancato all’ultimo istante la promozione in Serie C. Mi aspetto una squadra aggressiva e che ci verrà a prendere alti, le verticalizzazioni possono essere una soluzione”.

Assenti Evangelista, Lippo e Silvestri, quest’ultimo non disponibile anche nel turno di Coppa perso ai rigori con il Bitonto. ”L’assenza di Silvestri-prosegue-ci penalizza, anche perché ci priva di un elemento di esperienza per la retroguardia. Ha un problema alla schiena che vogliamo valutare nei prossimi giorni. In caso di risposte negative, non escludo che possiamo anche pensare di andare sul mercato, individuando un profilo adatto. Vedremo nei prossimi giorni. Bramati in difesa può essere sicuramente una soluzione in caso di emergenza, viste le buone indicazioni date con il Bitonto. Recuperato invece Lobosco che ha lavorato con il gruppo”.

3-5-2 per il tecnico di Pozzuoli, che scioglierà nelle prossime ore le riserve per i ballottaggi in corso. Tra i pali confermato Sapri, mentre la linea difensiva potrebbe essere composta da Lacassia, Sepe e uno tra Bramati e Lobosco. A centrocampo Marsili sarà coadiuvato da Cafagna, al momento in vantaggio su Marconato, e da Padovano, ma occhio anche a Fornaro. Sulle fasce, capitan Schelotto e Venanzio, quest’ultimo a caccia di continuità dopo il buon apporto dato contro il Bitonto. In attacco, diversi nodi da sciogliere: Ginestra potrebbe preferire il tandem d’attacco Ngom-Di Piazza, ma restano in corsa anche Caputo e Russo.

A cura di Giacomo Colaprice