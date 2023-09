Prosegue l’azione di contrasto agli incendi boschivi sul territorio regionale da parte della Regione Puglia. Rinnovata la sottoscrizione dell’Accordo con il Comando Regionale Puglia dei Carabinieri Forestali, alla presenza del dirigente della Sezione Protezione Civile, Barbara Valenzano, e del comandante della Regione Carabinieri Forestale “Puglia”, generale di Brigata Antonio Danilo Mostacchi.

L’accordo ha come obiettivo la tutela del territorio regionale in ambito di difesa dei boschi dagli incendi mediante il potenziamento delle attività di prevenzione e contrasto del fenomeno e di repressione del reato “incendi boschivi”, incentivando il controllo del territorio e le attività investigative. I Carabinieri Forestali effettueranno il monitoraggio e la perimetrazione delle aree percorse dal fuoco e la descrizione della vegetazione danneggiata, mettendo a disposizione dei Comuni pugliesi tali informazioni necessarie all’aggiornamento del Catasto delle aree percorse dal fuoco ai sensi della Legge 353 del 2000. Prevista anche la presenza dei militari nella Sala Operativa Regionale (SOUP) durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, al fine di poter tempestivamente effettuare le indagini e i rilievi necessari all’accertamento del reato. Fondamentale poi la collaborazione tra Regione Puglia e Carabinieri Forestali per le attività di informazione ed educazione ambientale volte a sensibilizzare i cittadini verso comportamenti a tutela e salvaguardia del patrimonio agro-silvo-pastorale.