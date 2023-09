Sono oltre 5 tonnellate i prodotti alimentari non deperibili e per l’uso personale donati all’Associazione Orizzonti in occasione della Raccolta Alimentare promossa lo scorso 9 settembre in 6 Comuni della Bat (Andria, Barletta, Bisceglie, Corato, Ruvo di Puglia e Trani).

In un momento storico caratterizzato da inflazione, aumento dei prezzi e ristrettezze, la generosità dei cittadini non è mancata, dando la possibilità a numerose famiglie che vivono il dramma della povertà di poter usufruire di beni di prima necessità.

«Desideriamo ringraziare i numerosi donatori – spiega Antonio Azzollini dell’Associazione Orizzonti – che hanno dimostrato grande generosità nonostante stiano vivendo un periodo in cui il carrello della spesa è sempre più caro. A un piccolo gesto, a una piccola rinuncia, spesso corrisponde dall’altro lato un grande beneficio per chi riceve una donazione».

Numerose le associazioni, Parrocchie ed Enti Solidali coinvolti per questa giornata all’insegna del dono: molti i giovani che in molti casi per la prima volta si sono avvicinati a questa esperienza sociale.

«Donare, dedicare del tempo agli altri – ha spiegato il Presidente dell’Associazione Orizzonti Angelo Guarriello – ha generato gioia e benessere tra i tanti giovani che hanno offerto il proprio supporto. Recuperare la bellezza del confronto con gli altri, fatto di sguardi, di sorrisi e di scambi di vedute, è un aspetto molto importante che il mondo del volontariato ha ancora la forza di offrire. I nostri futuri progetti saranno orientati sempre più al coinvolgimento dei giovani e delle scuole, bacino importante che vede protagoniste le nuove generazioni».

La Raccolta Alimentare svoltasi lo scorso 9 settembre è uno dei progetti candidati al contest nazionale #DonareMiDona no-profit, inserito nel 9° Giro dell’Italia che dona promossa dall’Istituto Nazionale della Donazione il prossimo 4 ottobre, #DonoDay2023.

E’ possibile contribuire a sostenere il progetto, votandolo on-line fino al prossimo 24 settembre, registrandosi al seguente link: https://giornodeldono.org/contestants/il-cibo-del-sorriso-3/