È un brano profondo e coinvolgente, un inno contro la violenza sulle donne, un argomento putroppo tristemente attuale: e Francesca Bellino lo interpreta in maniera potente e commovente nel suo esordio discografico. Come vorrei, questo il titolo del brano, è insieme una storia antica e moderna: tratta un tema particolarmente sentito nella società in cui viviamo ma prende i passi da un personaggio presente in storie e miti antichi. La Dama Bianca , donna affascinante e devota al suo uomo non può esprimere liberamente il suo amore travolta da una gelosia insostenibile che precipita in un atto di violenza inaudita del suo uomo strappandola alla vita terrena. Ma il suo spirito resta intrappolato nel castello in cui viveva e continuando a vagare per i corridoi e le stanze, manifesta il suo dolore e il suo amore inquieto.

L’artista barlettana sbarca nel mondo della canzone mentre prosegue il suo percorso formativo nella scuola milanese di musical theatre, danza e canto. Una passione viscerale cui dedica il suo tempo anche quando torna nella sua terra di origine: qui continua a formarsi nel canto seguendo le lezioni del cantautore Michele Marmo che le ha affidato questo brano di emozioni autentiche.

La canzone porta in sé il grido di tutte le donne che hanno subito violenza e che vorrebbero rialzarsi con forza e dignità e può rappresentare una tappa fondamentale nel percorso di crescita di Francesca Bellino, giovane barlettana che guarda già oltreoceano nell’immaginare il proprio futuro formativo.

Il singolo “Come Vorrei” è disponibile su tutte le piattaforme digitali e il videoclip, prodotto dalla “il cantiere film produzioni” è già visibile sul canale YouTube ufficiale di Francesca Bellino.