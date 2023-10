D’Anna, Ceccarini e Dambros. Il Barletta cade a Matino al cospetto di un Nardò dimostratosi superiore a livello tecnico e in grado di sfruttare al massimo la superiorità numerica dopo l’espulsione del biancorosso Inguscio all’11’. Capitan Schelotto e compagni poco concreti e che cedono alla rediviva formazione di Ragno, che conquista il primo successo in campionato. A fine gara “bocche cucite” in casa biancorossa per il silenzio stampa. Decisione che lascia attoniti, la seconda negli ultimi mesi comunicata dalla società dopo quella perdurante di fine stagione. Si attende il comunicato.

Tabellino

Nardò(3-5-2): Viola; J.Russo, Gennari, Lanzolla; Ingrosso(75’Urquiza), Ceccarini, Guadalupi, Mariani(75’Gentile), Milli(62’Ciracì); D’Anna(56’Dambros), Dammacco(80’Addae). A disposizione: Furnari, De Giorgi, Ciannamea, Melillo. All.Ragno

Barletta(3-5-2): Sapri; Rizzo, Silvestri, Lobosco; Schelotto, Inguscio, Marsili(57’Bramati), Marconato, Padovano(67’Venanzio); S.Russo, Marilungo(62’Ngom). A disposizione: Provitolo, Sepe, Cafagna, Caputo, Lacassia, De Marino. All.Di Maio(Ginestra squalificato)

Arbitro: Caruso di Viterbo(Granata di Viterbo-D’Alessandro di Frosinone)

Reti: 5’D’Anna, 28’Ceccarini, 88’rig.Dambros

Note-Angoli: 7-3. Ammoniti: Marconato ,Marsili, Lobosco, Addae, Gentile Recupero: 3′, 4′ Espulso Inguscio all’11’

Primo Tempo

2’Nardò ad un passo dal vantaggio. Sale male la linea difensiva dei biancorossi, Dammacco si invola verso la porta e calcia. Respinge Sapri con un buon intervento.

5’Vantaggio Nardò. Colpo di testa vincente di D’Anna che trova l’angolino alla sinistra di Sapri sugli sviluppi di un corner.

8’Dammacco si libera e calcia, respinge Sapri che non si fa trovare impreparato.

9’Ancora Nardò. Colpo di testa di Gennari, lasciato colpevolmente solo dopo un corner di Guadalupi, e palla che si stampa sulla traversa.

11’Fallo da ultimo uomo di Inguscio. Barletta in dieci uomini.

13’Altra traversa per il Nardò. Calcio di punizione di Guadalupi dal limite e montante alto che nega il raddoppio ai granata.

21’Angolo di Marsili, testa di Lobosco e Viola controlla senza affanno.

28’Ceccarini. 2-0 Nardò. Azione insistita dei salentini, prima Guadalupi trova la respinta della difesa biancorossa, poi è Ceccarini a colpire con precisione e a battere Sapri.

44’Punizione di Marsili, testa di Marilungo e palla sul fondo.

45’Il Nardò sfiora il tris. Conclusione velenosa di Dammacco, palla che termina fuori.

45+3’Fine primo tempo.

Secondo Tempo

47’D’Anna si invola verso la porta, Sapri respinge con i piedi.

50’Barletta vicino al gol. Sante Russo approfitta di un rimpallo favorevole e calcia, si salva la difesa del Nardò in extremis. Nel proseguimento, Lobosco viene messo giù ma l’arbitro lascia correre.

79’Traversa del Barletta. Ottima azione dei biancorossi che si conclude con la conclusione di Bramati, sfortunato l’ex Lavello.

88’Sante Russo commette fallo da rigore su Jacopo Russo. Dal dischetto Dambros spiazza Sapri.

94’Ci prova Bramati a rendere meno amaro il divario, ma si salva il Nardò. Finisce 3-0 per il Nardò a Matino. Sconfitta meritata per i biancorossi.

A cura di Giacomo Colaprice

Foto di Massimo Coribello