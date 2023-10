In occasione della Campagna Nazionale di Sensibilizzazione per la Prevenzione dell’Obesità del 10 ottobre l’ambulatorio di Dietologia del distretto 4 di Barletta è stato individuato come centro di riferimento “OBESITY DAY2023 ASL BAT” e proporrà visite gratuite dalle 10 alle 13 con la dott.ssa Dora Capogna.

La giornata è dedicata alla prevenzione dell’obesità sarcopenica, con la proiezione di filmati in diretta facebook e con attività ambulatoriale di consulenza nutrizionale.

L’ obesità sarcopenica è una condizione clinica e funzionale caratterizzata dalla coesistenza di un deficit di massa e funzione muscolare (sarcopenia) ed un eccesso di tessuto adiposo. Questo comporta una progressiva impotenza funzionale e disabilità fisica. E’ una condizione frequente principalmente nelle persone anziane ma può essere anche riscontrata in giovani adulti. Tra le cause ci sono sicuramente uno stile di vita sedentario, regimi dietetici non adeguati, rapide e ripetute perdite di peso seguite da incremento ponderale, patologie endocrino- metabolico come il diabete mellito tipo 2, l’insulinoresistenza. La prevenzione e la diagnosi precoce permettono di impostare un intervento nutrizionale mirato e una corretta riabilitazione funzionale tale da evitare l’insorgenza di complicanze quali disabilità e l’aumento del rischio cardiovascolare. In occasione dell’OBESITY DAY 2023 si effettuerà uno screening per individuare chi è a rischio di obesità sarcopenica e si i forniranno consigli nutrizionali e sullo stile di vita finalizzati ad evitare l’insorgenza di questa condizione clinica.