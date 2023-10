Organizzati nell’ambito del progetto Job Orienta (Avviso pubblico regionale “Punti Cardinali: punti di orientamento per la Formazione e il Lavoro”) del Comune di Barletta, si terranno nei prossimi giorni corsi gratuiti presso la sede ADTM sita in via Brunelleschi 18. I corsi riguardano la cittadinanza digitale, i social, le professioni digitali, gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro.

E’ possibile consultare il programma dei corsi sul sito www.comune.barletta.bt.it

Per maggiori informazioni:

tel.0883 894774

[email protected]