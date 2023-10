Tutto pronto per lo start di una nuova produzione: parte oggi, venerdì 13 ottobre 2023, “Pur Barlet”, il programma realizzato in collaborazione da Telesveva e BarlettaSport che andrà in onda ogni venerdì, a partire dalle ore 20.30, sia in tv, sul “18”, che sui canali social Facebook e YouTube. “Pur Barlet” sarà condotto da Marco Bruno e Claudio Bruno, con la partecipazione di Luca Guerra, e approfondirà i temi legati alla realtà calcistica della Città della Disfida. Telesveva quest’anno trasmette in diretta tutte le gare in trasferta e in differita tutti gli incontri casalinghi del Barletta.