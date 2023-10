#Semprefuoriperilcalcio arriva allo stadio Vito Curlo per raccontare in diretta Fasano-Fidelis Andria, incrocio d’altra quota valido per la settima giornata del girone H di Serie D. Fischio d’inizio domenica 22 ottobre alle 15.30 per una partita che sarà visibile in diretta sul canale 18 di Telesveva e sugli account social (Facebook e Youtube) della nostra emittente. Di fronte due delle quattro squadre sin qui imbattute nella competizione. Fasano e Fidelis condividono la terza posizione: stesso numero di punti, 12, e di sconfitte, 0.

Sono percorsi però differenti quelli della squadra di Luca Tiozzo e del gruppo di Francesco Farina, squalificato e sostituito domenica da Giuseppe Scaringella. Il Fasano ha sempre vinto in trasferta e non ha ancora trovato i tre punti in casa, la Fidelis ha conquistato sette punti al Degli Ulivi e cinque in modalità trasferta. Praticamente certa in casa ospite l’assenza del baby Cecere, la sfida del Curlo opporrà anche due squadre affaticate dopo l’impegno infrasettimanale in Coppa: il Fasano ha ceduto ai rigori al Casarano, l’Andria ha regolato per 2-1 il Bitonto.

Alle 16 al Puttilli sarà invece tempo di Barletta-Gelbison. I biancorossi di Ciro Ginestra affronteranno proprio l’avversario che ha ceduto al Fasano nell’ultimo turno di campionato. Anche in questo caso di fronte ci saranno due squadre a pari punti, 10. In casa Barletta, dove torna a disposizione Schelotto, la volontà è quella di dare continuità ai sei punti totalizzati negli ultimi 180 minuti sfruttando il fattore campo: due vittorie e un pareggio sin qui in casa per Marilungo e soci.

campani allenati da Alessandro Monticciolo, vecchia conoscenza del calcio pugliese, hanno però un percorso migliore fuori casa – dove sono arrivate due vittorie contro Angri e Santa Maria Cilento. Numeri di cui Ginestra tiene conto.