Si dice che nel calcio la partita successiva a un pareggio sia la cartina di tornasole per decifrare il peso specifico di quel punto. Il concetto acquisisce ulteriore valore se, come nel caso del Barletta, i segni X di fila inanellati in campionato sono tre. Alla trasferta di Rotonda i biancorossi di Ciro Ginestra arrivano dopo cinque risultati utili di fila: le vittorie su Bitonto e Matera e i pareggi contro Gelbison, Manfredonia e Palmese. Score complessivo nel parziale, 9 punti, con 5 gol fatti e uno al passivo. La partita contro la Palmese al Puttilli nel turno infrasettimanale si è però chiusa tra i fischi dopo il pareggio ospite realizzato al 94’ da Potenza, così la trasferta dello stadio Gianni Di Sanzo sa di partita spartiacque per provare ad alzare i giri nel motore biancorosso.

A Rotonda, come in ogni trasferta del Barletta e della Fidelis Andria nella stagione 2023/24, ci saranno le telecamere di Telesveva. Rotonda-Barletta sarà infatti in diretta domenica 5 novembre sul canale 18 a partire dalle 14.15 con fischio d’inizio alle 14.30. La partita sarà visibile anche sugli account Facebook e YouTube della nostra emittente e in HBBTV per chi possiede una smart tv. Tre sono i punti che separano le due formazioni: 10 quelli del Rotonda, con due vittorie, arrivate però nei primi due turni di campionato con Casarano e Gravina, quattro pareggi e tre ko. 13 per il Barletta, vittorioso in tre occasioni, sconfitto in due e con quattro pareggi a referto. Nelle ultime due trasferte, quelle di Matera e Manfredonia, la porta di Sapri è anche rimasta imbattuta. In terra lucana Ciro Ginestra potrebbe mettere da parte il moderato turnover visto in settimana contro la Palmese e riproporre dal primo minuto alcuni titolari: chiedono spazio Cafagna e Padovano a centrocampo e Russo e Marilungo in attacco, dove Schelotto – protagonista di un post partita acceso mercoledì – dovrebbe partire dal primo minuto sulla corsia di destra. Per i tifosi biancorossi sarà la seconda trasferta più lunga della stagione dal punto di vista chilometrico, la più lunga tra quelle effettuabili: ben 275 chilometri separano la città della Disfida da Rotonda, 25 in meno dei 300 da percorrere per arrivare a Matino, casa provvisoria del Nardò, dove però nella partita giocata per il quarto turno e vinta per 3-0 dai padroni di casa fu vietata la presenza della tifoseria ospite.