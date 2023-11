A partire dalle ore 13 di oggi 13 novembre 2023 sino alle ore 23.59 del 22 novembre sul sito istituzionale del Comune di Barletta (www.comune.barletta.bt.it) sarà possibile richiedere l’assegnazione di contributi economici per concorrere al pagamento del canone di abbonamento per la rete internet, nonché per l’acquisto di strumentazione informatica ed eventuale costo sostenuto per l’acquisizione delle competenze digitali di base.

La domanda dovrà essere presentata in forma telematica su apposita piattaforma comunale consultabile al seguente link https://serviziadomanda.resettami.it/barletta/ a cui si potrà accedere muniti di credenziali SPID o in alternativa di delega protocollata presso l’Ufficio del Settore Welfare ed altri Servizi alla persona, sito in Piazza Aldo Moro, 16.

Per partecipare all’Avviso Pubblico occorrerà essere in possesso dei seguenti requisiti:

⦁ cittadinanza italiana o cittadinanza in uno Stato appartenente all’Unione Europea o cittadinanza in uno Stato non appartenente all’Unione Europea purché in possesso di un regolare titolo di soggiorno in corso di validità;

⦁ essere in possesso di un’attestazione Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario in corso di validità con valore non superiore ad euro 9. 360,00;

⦁ residenza da almeno un biennio nel territorio della Regione Puglia;

⦁ residenza nel Comune di Barletta;

⦁ contestuale assunzione dell’obbligo, da parte di almeno un componente del nucleo familiare richiedente, di acquisire le competenze digitali di base (EIPASS Basic o altre certificazioni informatiche rispondenti ai requisiti nazionali ed europei, a titolo esemplificativo ICDL Base), entro un anno dall’erogazione del contributo, pena il rigetto della domanda di beneficio per l’annualità successiva.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

⦁ Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente;

⦁ attestazione della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario in corso di validità non superiore ad euro 9.360,00;

⦁ giustificativi di spesa relativi al contratto di abbonamento per l’accesso ad internet, all’acquisto di strumentazione informatica, ossia dispositivi di primo accesso, all’acquisto di certificazioni informatiche (EIPASS Basic, o altre certificazioni informatiche rispondenti ai requisiti nazionali ed europei, a titolo esemplificativo ICDL Base).

⦁ attestazione per il conseguimento delle certificazioni informatiche di base, solo per i beneficiari del contributo nell’annualità 2022.

Il limite massimo di spesa ammissibile per ogni singolo beneficiario è di € 500,00 che, sarà erogato esclusivamente a rimborso di spese sostenute dal cittadino beneficiario sulla base dei giustificativi di spesa riferiti all’annualità 2023, trasmessi dal cittadino e valutati idonei dall’ufficio comunale.

Sono escluse le erogazioni di contributi effettuate sulla base di preventivi di spesa e forme similari.

Le spese ammissibili afferiscono:

⦁ Il canone mensile di un contratto di abbonamento per l’accesso ad internet;

⦁ L’acquisto di strumentazione informatica, ossia dispositivi di primo accesso, quali: modem, router e tutte le altre apparecchiature tecnologiche che consentono il collegamento alla rete internet;

⦁ Il costo eventualmente sostenuto per l’acquisizione delle competenze digitali di base: EIPASS Basic, o altre certificazioni informatiche rispondenti ai requisiti nazionali ed europei, a titolo esemplificativo ICDL Base.

Il contributo è cumulabile con altri tipi di contributo previsti da norme comunitarie, statali e regionali, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

A conclusione del procedimento l’Ambito territoriale del Comune di Barletta provvederà a stilare una graduatoria da inviare alla Regione. Si precisa che l’erogazione del contributo è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia.

Per informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno chiamare al numero telefonico 0883/856746 oppure scrivere al seguente indirizzo email [email protected].