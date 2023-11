Cosa potrà fare da grande questo Barletta, il Barletta di Ciro Ginestra? Non tutto, ma molto dipenderà dalla prossima gara: domenica, sul prato del “Puttilli”, a partire dalle ore 14.30, arriva il Team Altamura. Appuntamento non banale per il tecnico dei biancorossi, che incontra il suo recentissimo passato. Partita non banale per i biancorossi, che affrontano la capolista del girone H di serie D. Vincere significherebbe arrivare a domenica sera a -4 dalla vetta e tornare a ragionare con ritrovate ambizioni, anche in chiave mercato di dicembre. Perdere vorrebbe dire scivolare a -10 dai murgiani. Gara spartiacque, insomma? Sembra proprio di sì.

Il Barletta è chiamato a giocare una partita importante per fare risultato. Con Sapri tra i pali?

Non ci sarà Ezequiel Schelotto contro il Team Altamura. Potrebbe tornare presto a disposizione, anche se qualche dubbio rimane.