Si gioca al Puttilli il big match della domenica nel girone H di Serie D: è Barletta-Team Altamura, partita che mette a confronto due squadre separate da sette punti – 19 quelli della squadra allenata da Ginestra, 26 quelli della capolista guidata da Giacomarro – e che, per ammissione della guida tecnica del Barletta, sa di incrocio spartiacque. Con una vittoria Diaz e compagni, sconfitti domenica nel derby di Andria dopo sette risultati utili di fila, accorcerebbero notevolmente il gap dalla vetta. In caso di successo dei murgiani, invece, sarebbe lecito parlare di primo vero tentativo di fuga e di sogni di primo posto da rimettere nel cassetto per il Barletta. Momenti differenti quelli affrontati dalle due formazioni: il Barletta ha iniziato a segnare di più ma ha anche incassato sei reti nelle ultime due partite l’Altamura ha inanellato un poker di vittorie senza reti al passivo. Sarà pioggia di ex in un pomeriggio che – su disposizione della Prefettura – non vedrà sugli spalti i tifosi ospiti: Lacassia, Venanzio, Caputo, Guido e soprattutto Ginestra nel Barletta, Maccioni, Loiodice e Lattanzio – Petta è ai box per infortunio – nell’Altamura.

Fischio d’inizio alle 14:30 così come per le altre sette partite in calendario: a completare il trittico di derby con Bitonto-Fidelis Andria c’è Fasano-Nardò. Incrocio tra squadre che nelle prime 12 giornate hanno esibito trend opposti: 18 punti nelle prime otto giornate e due nelle ultime quattro per la formazione di Tiozzo, prima in solitaria per 180 minuti, quattro punti nei primi cinque turni e 17 nei successivi sette per quella di Ragno. Che ora è a quota 21, +1 sul diretto avversario, e arriva al Curlo con la volontà di non rallentare la rincorsa alla vetta. Stessa parola chiave che accompagna la Gelbison, rilanciata dal successo casalingo sul Bitonto. Altro impegno interno per la squadra di Monticciolo, attesa dalla sfida al Rotonda, vittorioso in rimonta nel derby con il Matera. Il Martina, fresco di addio con capitan Ancora, farà visita alla Paganese con l’intenzione di restare in piena zona playoff, mentre l’esordio di Pietro Infantino sulla panchina del Gravina sarà nella trasferta di Matera. Completano il programma due incroci in quota salvezza: il Manfredonia, mai vittorioso in casa, ospita in un Miramare ancora a porte chiuse la Palmese, appaiata ai sipontini a 10 punti. Derby campano in Santa Maria Cilento-Angri, formazioni oggi divise da un punto.