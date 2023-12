Una squadra lanciatissima verso la vetta. Un’altra, invece, sconfitta nelle ultime due partite e contestata dai propri tifosi. Casarano e Barletta arrivano con morale diverso ed entusiasmo differente al derby di domani, in programma al “Capozza”, a partire dalle ore 14.30, naturalmente in diretta su Telesveva. Momenti tutt’altro che simili per le due contendenti: i rossazzurri di Giuseppe Laterza, dopo la sconfitta casalinga all’esordio in questo campionato di serie D contro il Rotonda, hanno collezionato dodici risultati utili consecutivi e hanno sempre fatto il pieno di punti nelle ultime quattro gare di questo campionato.

La vetta occupata dal Team Altamura è a -3. Situazione diametralmente opposta per i biancorossi, scivolati a -10 dopo le sconfitte contro Fidelis Andria e Team Altamura. Ginestra, nella conferenza stampa di giovedì, non ha usato mezze misure sugli obiettivi della squadra. Che – parole dell’allenatore – “non può vincere il campionato”. La partita di domani sembra essere proibitiva, ma può rappresentare, per la società del presidente Salvatore Vaccariello, anche lo stimolo giusto per provare ad invertire la recente tendenza negativa. Giocano in casa contro avversari campani, nella domenica dedicata alla quattordicesima di campionato, sia la capolista Team Altamura, che la terza forza del girone H, il Nardò: i murgiani difendono il primato solitario in classifica, a partire dalle ore 15, contro una Paganese diversa da quella brillante di inizio stagione, i neretini ospitano, alle 14.30, sul sintetico di Matino, la Gelbison, alla prima con Alessandro Erra in panchina, dopo l’esonero di Alessandro Monticciolo. Turno interno, almeno sulla carta, favorevole al Martina: arriva il Santa Maria Cilento, sempre sconfitto nelle ultime quattro, fischio d’inizio alle 15 al “Tursi”. Tanti gli scontri diretti in chiave salvezza presenti in scaletta: il Bitonto, sul campo della Palmese, vuole ritrovare la via del gol e dare continuità al pari con la Fidelis. Manfredonia, in serie positiva da tre partite, a Rotonda, contro una squadra che ha totalizzato nove punti nelle ultime tre settimane. Cercano una scossa Gravina e Gallipoli, di fronte sulla Murgia: inizio alle 14.30 al “Vicino”. Cerca una scossa pure il Fasano: i biancazzurri, capaci di ottenere due soli punti nelle ultime cinque, sfidano alla stessa ora in trasferta l’Angri.