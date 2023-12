Torna al “Puttilli” a distanza di quasi 10 anni dall’ultimo precedente, Vincenzo Camilleri. Rinforzo in difesa per il Barletta, che in giornata concluderà la trattativa con l’ex centrale della Gelbison, classe ‘92: ufficiale la rescissione con il sodalizio di Vallo della Lucania, con cui ha militato nella prima parte di questa stagione. Camilleri vanta oltre 250 presenze in carriera a livello professionistico, tra serie A, serie B e serie C. Con i biancorossi ha giocato in C1 (37 presenze) dal 2013 al 2014.