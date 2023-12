Un fine settimana con spalti pieni a macchia di leopardo o stadi chiusi al pubblico: è quello che attende il gruppo H di Serie D, distante tre giornate dalla fine del 2023 e del girone di andata. Nel 15esimo turno di campionato non si giocherà a porte chiuse solo al Miramare, stadio ormai oggetto di una annosa querelle, tra Manfredonia e Fidelis Andria. Accesso interdetto al pubblico anche in un altro derby pugliese, quello che opporrà Barletta e Martina. Gli incidenti di domenica scorsa a Casarano hanno decretato infatti la chiusura degli ingressi dello stadio Cosimo Puttilli per un turno. Non ci sarà pubblico nel pomeriggio che sarà caratterizzato dal ritorno da ex di Massimo Pizzulli a Barletta. Obiettivo dell’allenatore del Martina, sulla panchina biancorossa già in due distinti periodi in Eccellenza tra il 2015 e il 2017, sarà ripetere lo scherzetto già fatto l’anno scorso. Di fronte un avversario distante quattro punti da Palermo e compagni, oggi in zona playoff a quota 24, e rinforzato dagli arrivi in settimana di Camilleri in difesa e Mancarella a centrocampo.

Non ci saranno tifosi della Team Altamura, capolista del raggruppamento, al Comunale di Ugento, campo di gioco del Gallipoli. Provvedimento preso dalla Questura che priverà dei suoi sostenitori la squadra di Domenico Giacomarro, a caccia del ritorno alla vittoria dopo il pari casalingo con la Paganese in un testacoda con un avversario a secco di punti e gol da tre partite e a caccia dei primi passi della gestione Cavallaro in classifica. Divieto di trasferta anche per i tifosi del Casarano a Matera: incrocio tra due delle squadre più in forma dell’ultimo segmento di stagione. Nelle ultime 10 partite il gruppo di Gigi Panarelli ha totalizzato 20 punti, vincendo anche nella trasferta di Andria nello scorso weekend, stesso fatturato nel periodo considerato del team allenato da Giuseppe Laterza, secondo al quota 27. Alla pari con Citro e compagni c’è il Nardò, impegnato nella trasferta sul campo di un Rotonda in salute. Il Fasano, reduce da due sconfitte di fila, va a caccia di riscatto in trasferta contro il Santa Maria Cilento. Altro incrocio tutto pugliese nelle zone calde della classifica: a Bitetto si affrontano due coinquiline a 12 punti. Bitonto contro Gravina, formazioni tornate al successo nello scorso fine settimana e che non vogliono fermarsi. Completa il programma il derby campano tra Paganese e Angri. Fischio d’inizio per tutti domenica alle 14.30.