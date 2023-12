Realtà consolidata nel campionato e con trascorsi importanti e recenti in Serie B, la formazione salentina staziona al terzo posto in classifica con cinque vittorie e tre sconfitte. Reduce dal successo contro Lecce, Monteroni vanta un roster con diverse buone individualità e ben cinque elementi sopra i dieci punti di media a partita.

Dall’altra parte un Frantoio Muraglia Barletta che ha vinto gli ultimi due incontri e vuole inanellare un altro successo importante per i suoi obiettivi stagionali. L’entusiasmo in crescendo, motivato dall’affermazione contro Francavilla e dall’ottima prova di Altamura, deve essere alimentato da una prestazione attenta al cospetto di una squadra imprevedibile e in grado di affidarsi a tante ”bocche da fuoco”. Ci si aspetta una bella cornice di pubblico per sostenere capitan Falcone e compagni dal primo all’ultimo possesso, come fatto in modo encomiabile già nelle precedenti gare.