Rammarico per un approccio sottotono che ha condizionato buona parte dell’andamento della gara e per alcuni episodi che avrebbero potuto indirizzare il match su altri binari. Non sfigura il Frantoio Muraglia Barletta Basket al ”PalaDisfida” al cospetto del quotato Monteroni, che porta a casa l’intera posta in palio sfruttando una maggiore lucidità nei momenti clou.

Primo quarto che vede i salentini partire subito con il piede sull’acceleratore grazie a uno scatenato Fouce. Barletta, dopo un’iniziale fase poco incisiva, riesce a trovare la via del canestro con Mastrodonato e Caceres, ma è una tripla di Fouce a certificare le difficoltà in difesa dei biancorossi(14-26). Nei secondi dieci minuti, partono meglio capitan Falcone e compagni che arrivano sino al -6 grazie a delle buone giocate di Liso dalla lunga e da Gambarota e Serino sotto canestro. Monteroni risponde con Liace e Ojo e chiude sul +9 all’intervallo(37-46).

Al rientro dagli spogliatoi, nuovo allungo gialloblu sul +12. Barletta risponde colpo su colpo, ma De Angelis e Ojo non sbagliano nei momenti topici del quarto(56-65). Negli ultimi dieci minuti, reazione di grande cuore da parte del Frantoio Muraglia che riesce per due volte ad avere la palla del -2, prima con un piazzato di Caceres, poi con Mastrofilippo, ma in entrambi i casi è il ferro ad opporsi ai tentativi. Non sbaglia invece Ojo, prima del forcing finale barlettano che non cambia le sorti dell’incontro. Applausi comunque per un Frantoio Muraglia Barletta Basket che paga per un approccio negativo e per alcune ”sliding-doors” che hanno consentito a Monteroni di portare a casa i due punti.

IL TABELLINO DI FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET-NUOVA PALLACANESTRO MONTERONI 79-83(14-26; 23-20; 19-19; 23-18)

FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET: Fiorella n.e, A.Delvecchio n.e, Mastrodonato 9, Serino 15, Doronzo n.e, Caceres 18, Binetti, Falcone, Rizzi 2, Liso 11, Mastrofilippo 4, Gambarota 20. All.Scoccimarro

N.P.MONTERONI: Ojo 21, Miljanic 2, Baccassino 7, De Angelis 14, Fouce 20, Renna, Birindelli n.e, Martino n.e, Garzya, Kebe 6, Liace 13. All.Marra

A cura di Giacomo Colaprice