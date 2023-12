Pioggia di medaglie per gli atleti della Fitsport Italia alla competizione internazionale “King of Taekwon-do”, svoltasi ad inizio dicembre a Salonicco in Grecia. Gli atleti della Bat si sono distinti tra gli oltre 1500 partecipanti provenienti da ogni parte del mondo. Per 20 volte i ragazzi pugliesi sono saliti sul podio, sia nelle prove individuali che a squadre. Il bottino parla di due ori, otto argenti, dieci bronzi. Un autentico trionfo per i rappresentanti dei vari club di Barletta, Andria, Canosa, Margherita di Savoia, Minervino e Spinazzola.

Oro per Angelo e Antonio Lanotte, rispettivamente nella categoria 8-9 anni (40 kg) e nella categoria 6-7 anni (24 kg). Argento nelle forme individuali per Gianmarco Areste (II dan), Antonio Guglielmi (III dan). Argento nella categoria 14-15 anni per Davide Piazzolla (70 kg). Argento per il Team sparring Junior uomini 14-15 anni composto da Davide Piazzolla, Francesco Manna, Savino Riglietti, Valentino e Russo. Bronzo nelle forme per Ferdinando Pistillo (IV dan). Bronzo nelle forme a squadre con Antonio Guglielmi, Gianmarco Areste e Ruggero Dagnello. Bronzo per il Team Sparring Youth under 18 uomini composto da Antonio Giglielmi, Adriano Lisanti, Samuel Tiani, Sabino Faretina, Gianmarco Areste e Ruggero Dagnello.

“I ragazzi sono andati ben oltre le più rosee aspettative – commenta head coach master Ruggiero Lanotte (VIII dan) -. Queste sono competizioni che servono ad acquisire esperienza e maturità internazionale. La crescita degli atleti passa soprattutto da queste gare, e i ragazzi non hanno deluso le attese. Certo, si può fare di più ma i risultati ottenuti premiano gli sforzi e l’impegno messo da ciascuno di loro, fino a questo momento”.