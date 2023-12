“Prima dell’Alba. Atto l” si è svolto a favore delle tenebre, ma ha rivelato significativi spiragli di luce prima di chiudere il sipario. L’obiettivo che il progetto TEDxSalon continua a seguire è la divulgazione di idee ed esperienze di vita che meritano di essere raccontate. Lo stesso principio che ha accompagnato lo scorso maggio il TEDx Barletta, nell’ambito del circuito statunitense nato nel 1984 nella Silicon Valley con l’acronimo TED, Technology Entertainment Design.

“Come in una pièce teatrale – concludono Federico Nanula e Anna Paolillo del team – il secondo atto del TEDxBarlettaSalon svelerà tassello dopo tassello un percorso tematico verso il Main Event 2024. Per questo chiediamo di restare collegati alle pagine social TEDxBarletta per scoprire le prossime novità”.

Infine, il tema del viaggio si è palesato anche attraverso una performance musicale, frutto di una ricerca espressiva ventennale in tutta Europa del bassista e compositore. Il musicista si è esibito a fianco alla cantante, presentando il progetto “Bell’Assè – storie e musica in dialetto barlettano” descritto come «un album di polaroid senza data, una collezione di immagini e visioni romantiche di un meridionale e del suo sogno.» I presenti hanno avuto l’onore di ascoltare un vernacolo poetico fuso con elementi musicali moderni, jazzistici ed etnici.