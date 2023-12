Avanti a braccetto, in attesa di definire un rinnovato organigramma e un futuro passaggio di consegne. Weekend di novità in casa Barletta Calcio. Annunciato il raggiungimento di un accordo per un ingresso in società di Michele Dibenedetto, già main sponsor del club biancorosso. In che modo? Lo spiega il diretto interessato.

Dibenedetto, affiancato in conferenza stampa dal presidente onorario Mario Dimiccoli, ha anche raccontato il ruolo della tifoseria in questo accordo. Uno step che ha permesso anche di cancellare la manifestazione pubblica in piazza inizialmente indetta per la serata di venerdì 15 dicembre.

Gli attuali vertici societari non hanno nascosto la disponibilità a cedere il timone anche in maniera definitiva in futuro. Come e se accadrà, lo dirà il tempo. Dibenedetto ha idee chiare sull’apporto che potrà dare.

Parallelamente, c’è il rettangolo verde. Il Barletta ha avviato la settimana registrando le dimissioni di Ciro Ginestra e l’ha chiusa annunciando due ritorni: quelli di Marcello Pitino, già in biancorosso nella stagione 2010/11 in Prima Divisione Lega Pro e nell’ultima annata in C tra Messina e Novara, come ds, e di Dino Bitetto, già in panchina al Puttilli dal 1997 al 1999, come allenatore. Saranno presentati giovedì 21 dicembre alle 11.

Sul campo intanto la squadra prepara la delicata trasferta di Fasano, partita in programma domenica alle 15 allo stadio Curlo per la sedicesima giornata del girone H di Serie D e che sarà trasmessa in diretta su Telesveva sul canale 18 e sugli account Facebook e Youtube. Di fronte due squadre che vogliono cambiare rotta: i padroni di casa non vincono da sette partite, i biancorossi hanno conquistato un punto nelle ultime quattro partite ufficiali. Va verso il forfait Silvestri, che ha chiesto la cessione, così in difesa potrebbe vedersi la coppia Camilleri-Lacassia. Si è rivisto in allenamento Schelotto, pedina utile a partita in corso, mentre in attacco il punto fermo è Diaz, ex della partita e capocannoniere biancorosso con quattro reti nel primo mese in gruppo.