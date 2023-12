Iniziata la piantumazione di 114 alberi nell’area urbana compresa tra via Leonardo da Vinci e via Paolo Ricci. Trattasi di 3 esemplari di aceri campestri, 6 di brussonetia papyrifera, 7 di celtis australis, 13 di cupressus sempervirens, 10 di ginkgo biloba, 3 di lagerstroemia indica, 8 di magnolia grandiflora, 1 di pinus halepensis, 8 di pinus pinea, 7 di populus nigra, 17 di quescus robur, 8 di schinus molle e 23 di tilia platyphyllos.

Come stabilito dalla delibera di Giunta Comunale n°91 del 2022, questa piantumazione costituisce la compensazione dei 49 olmi abbattuti per la realizzazione del secondo fronte della stazione Bari Nord lungo via Vittorio Veneto e non comporta alcun impegno di spesa per il Comune, trattandosi di intervento a totale carico di Ferrotramviaria S.p.A., come riportato nell’atto di convenzione.

L’intera area di circa un ettaro e mezzo diventerà, sulla base del progetto verificato e condiviso dalla Dott.ssa Angela Dinuzzi, valente agronoma dell’Amministrazione comunale, un parco urbano con sentieri e accessi delineati per consentire passeggiate al suo interno, con dotazione di giostrine per i bambini, di un’area fitness e di uno spazio per lo sgambamento dei cani.

L’azienda, che è stata incaricata da Ferrotramviaria S.p.A. per la fornitura degli alberi e la loro messa a dimora, dovrà, come da contratto stipulato, garantire per due anni l’irrigazione, l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari strettamente necessari e la sostituzione degli alberi non vitali per mancato attecchimento.

Questa Amministrazione comunale, consapevole che l’aumento della superficie urbana destinata alle aree verdi (spazi fondamentali sia per i cittadini che per l’ambiente) contribuisce a un positivo impatto ambientale e paesaggistico salvaguardando la natura e il pianeta con le sue biodiversità, continuerà l’opera di piantumazione di nuovi alberi in tutta la città, dopo quelle avvenute in via della Misericordia, via Vitrani, via Baccarini, viale Regina Elena e via Scuro con il progetto di riforestazione urbana finanziato con fondi europei.

Adesso dobbiamo tutti averne cura e si invitano i cittadini a partecipare alla sua intitolazione.