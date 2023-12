Siamo partiti dalla cronaca per finire purtroppo nuovamente alla cronaca ma con un pizzico di speranza. In mezzo una carrellata di immagini, suoni, emozioni e voci che nel nostro end year abbiamo voluto rivivere e farvi rivivere. Un anno a suo modo storico per la quantità di eventi di rilevanza internazionale che abbiamo potuto raccontarvi, un anno storico per le testimonianze che vengono consegnate al futuro, un anno storico se si pensa al valore effettivo di tragedie e gioie tutte condensate in 365 giorni.

Un anno che vi abbiamo riproposto in pochi minuti, assolutamente troppo pochi per spiegarvi fino in fondo le emozioni che accompagnano ogni singolo racconto, ogni singolo scatto, ogni singola notizia. Notizia che sarà anche la prima cosa a cui penseremo a mezzanotte ed un minuto del 1 gennaio 2024 augurandoci di trascorrere assieme il nuovo anno attraverso ogni nuovo cammino, ogni nuova speranza, ogni nuovo percorso intrapreso e che sia sempre accompagnato da correttezza, solidarietà e semplicità… Proprio come piace a noi… Benvenuto 2024