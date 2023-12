Nominati nuovi direttori di strutture complesse ospedaliere nella Asl Bt: prenderanno servizio il primo gennaio 2024. Il professor Alberto Fersini, docente e ricercatore dell’Università degli Studi di Foggia, è stato nominato direttore della unità operativa complessa di Chirurgia generale dell’ospedale Dimiccoli di Barletta. Il dottor Giuseppe Diaferia, già dirigente responsabile della Riabilitazione cardiologica di Canosa, ricoprirà l’incarico di direttore di Unità operativa complessa di Cardiologia dell’ospedale Dimiccoli di Barletta mentre il dottor Michele Debitonto, già dirigente responsabile della Terapia del Dolore, ricoprirà l’incarico di direttore della unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione di Barletta. Il dottor Donato Iacobone, già dirigente responsabile 118, andrà a ricoprire l’incarico di dirigente responsabile del Pronto Soccorso dell’Ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie.

“Siamo molto soddisfatti di queste nomine – dice Alessandro Scelzi, Direttore Sanitario della Asl Bt – si tratta di professionisti di altissimo livello e di ottima esperienza che faranno sicuramente bene nei ruoli strategici che andranno a ricoprire”. “Auguriamo buon lavoro ai nuovi direttori in servizio dal primo gennaio – dice Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale della Asl Bt – la figura del direttore in una struttura ospedaliera è di fondamentale importanza per garantire il massimo dell’efficienza e della qualità in un clima di coinvolgimento e collaborazione con tutte le figure professionali che operano all’interno di ogni singolo reparto. Siamo certi che otterremo ottimi risultati”.