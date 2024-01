Sarà completata domani, 3 gennaio 2024, la piantumazione di 114 alberi nell’area urbana compresa tra via Leonardo da Vinci e via Paolo Ricci, a Barletta, intervento a totale carico di Ferrotramviaria S.p.A., che non comporta alcun impegno di spesa per il Comune. Come stabilito dalla delibera di Giunta Comunale n° 91 del 2022, questa piantumazione costituisce la compensazione dei 49 olmi abbattuti per la realizzazione del secondo fronte della stazione Bari Nord lungo via Vittorio Veneto.

L’intera area di circa un ettaro e mezzo diventerà un parco urbano con sentieri e accessi delineati per consentire passeggiate al suo interno, con dotazione di giostrine per i bambini, di un’area fitness e di uno spazio per lo sgambamento dei cani.

L’azienda, che è stata incaricata da Ferrotramviaria S.p.A. per la fornitura degli alberi e la loro messa a dimora, dovrà, come da contratto stipulato, garantire per due anni l’irrigazione, l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari strettamente necessari e la sostituzione degli alberi non vitali per mancato attecchimento.

Piantumati 3 esemplari di aceri campestri, 6 di brussonetia papyrifera, 7 di celtis australis, 13 di cupressus sempervirens, 10 di ginkgo biloba, 3 di lagerstroemia indica, 8 di magnolia grandiflora, 1 di pinus halepensis, 8 di pinus pinea, 7 di populus nigra, 17 di quescus robur, 8 di schinus molle e 23 di tilia platyphyllos.