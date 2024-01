Piove sul bagnato, in tutti i sensi. In una gara segnata dalle avverse condizioni meteorologiche, il Barletta esce nuovamente sconfitto, cogliendo il secondo stop di fila, il quarto consecutivo tra le mura amiche. Biancorossi in piena zona playout e scavalcati anche da un Manfredonia in grande spolvero, vittorioso allo scadere sul Martina.

Tabellino

Barletta(3-5-2): Sapri; De Marino(86’Mancarella), Capone, Lobosco; Rizzo, Bramati, Basanisi(68’De Marco), Fornaro(76’Belladonna), Inguscio; Diaz, Caputo. A disposizione: Bufano, Sepe, Schelotto, Lacassia, Camilleri, Garofalo. All.Bitetto

Paganese(4-3-3): S.Esposito; Ianniello(87’Perulli), G.Esposito, Galeotafiore, Setola; Del Gesso, Langella, Faiello; Iannone(87’Donnarumma), Mancino(65’Matarese), Porzio. A disposizione: Grimaldi, Parisi, De Feo, Montoro, De Gennaro, Simonetti. All.Agovino

Arbitro: Saccà di Messina

Reti: 56’Faiello

Note-Angoli 1-2. Ammoniti: De Marino. Recupero 2′-4′

Primo Tempo

9’Cross pericoloso di Caputo, palla che attraversa l’area della Paganese prima che Esposito anticipi Diaz.

11’Angolo di Caputo, testa di Diaz e palla che termina sul fondo.

13’Pericolosa la Paganese con una conclusione dalla distanza che termina alta.

19’Paganese vicina al gol. Scatto di Faiello che serve al centro dell’area Mancino, piattone impreciso e che finisce a lato.

27’Piazzato di Faiello, blocca Sapri.

41’Doppio tentativo di Inguscio, prima ribattuto dalla difesa della Paganese poi controllato facilmente da Esposito

45+2’Fine primo tempo

Secondo Tempo

50’Prima chance Barletta. Imbucata per Diaz che conclude in diagonale, respinge Esposito.

53’Colpo di testa di Capone sugli sviluppi di un calcio d’angolo, tentativo sul fondo.

56’Supergol di Faiello. Paganese in vantaggio con una grande conclusione della sua ala sinistra che termina sotto l’incrocio.

63’Palla gol clamorosa per il Barletta. Diaz lavora palla sulla corsia di sinistra, rimpallo che favorisce il tiro di Fornaro a porta sguarnita, ma si salva incredibilmente sulla linea la difesa della Paganese.

80’Tentativo di Faiello, respinge Sapri.

94’Altra chance incredibile per il Barletta. De Marco, tutto solo di testa, si fa respingere la conclusione da Esposito. Finisce 0-1.

A cura di Giacomo Colaprice