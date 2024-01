Non c’è solo Nardò-Fidelis Andria alla voce “derby pugliesi” nella domenica del ritorno in campo del gruppo H di Serie D. La diciottesima giornata coincide con il primo turno del 2024 e con l’avvio del girone di ritorno. Al Miramare, ancora una volta a porte chiuse su disposizione della Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo, ecco Manfredonia-Martina. Di fronte due delle squadre più in salute del campionato: il team di Franco Cinque, atteso mercoledì dal recupero del secondo tempo del derby casalingo con la Fidelis, interrotto a metà gara sullo 0-2, è imbattuto dalla decima giornata, quello di Massimo Pizzulli ha vinto cinque delle ultime sei partite giocate. A separarle 13 punti in favore del club della Valle d’Itria, oggi secondo a quota 33 alla pari con il Nardò.

Fischio d’inizio alle 14:30 così come per Gelbison-Team Altamura: appena 12 i punti lasciati per strada nel girone di andata dalla capolista del torneo, che ha chiuso il 2023 vincendo a Matera e riparte dalla trasferta di Santa Maria di Castellabbate contro un avversario andato ko nelle ultime cinque partite giocate. Alle 15 tocca invece al Barletta, chiamato a dimenticare una coda di anno solare con soli due punti in sei gare. Al Puttilli arriva la Paganese, club che precede di quattro punti i biancorossi di Dino Bitetto, in campo in situazione di emergenza: debutto assicurato per i nuovi arrivati Capone in difesa e Basanisi a centrocampo mentre in attacco con Diaz a corto di forma, La Monica in forte dubbio e Ngom fuori rosa l’unica certezza è Caputo. Da considerare anche la condizione ambientale, con una piazza in fermento per i recenti botta e risposta sul piano societario.

In quota playoff il Casarano, fresco di innesto di Marconato a centrocampo, è chiamato ad accelerare per inseguire una vetta distante nove punti. Trasferta a Rotonda per il team di Giuseppe Laterza. Ai confini della zona playoff c’è il Matera di Gigi Panarelli, chiamato a cancellare il ko con l’Altamura ospitando un Fasano che non vince da nove incontri. Domenica già cruciale nella corsa salvezza, con le ultime sei a confronto: alle 14:30 il Bitonto penultimo, un punto nelle ultime tre partite, ospita un Angri ai confini della zona playout. Tre punti separano Palmese e Gravina, terzultima e quartultima avversarie in Campania, mentre il Gallipoli proverà a scrollarsi di dosso l’ultimo posto in casa contro un Santa Maria Cilento quintultimo.