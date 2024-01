Girone nuovo, vecchio risultato. Anche nella “prima” del ritorno nel gruppo H di Serie D il Barletta va ko: al Puttilli passa la Paganese grazie al gran gol di Faiello. Biancorossi che sprecano nel finale un paio di occasioni per il pareggio ma incassano la quarta sconfitta di fila in casa, la quinta nelle ultime sette partite di campionato. Basanisi e compagni ora sono sestultimi alla pari con l’Angri a quota 21 punti, nella parte più alta della zona playout. Riviviamo gli highlights di Barletta-Paganese 0-1 su Telesveva con il commento di Davide Suriano.

“Capisco la preoccupazione dell’ambiente. Dobbiamo sicuramente migliorare dal punto di vista realizzativo, oggi abbiamo avuto le nostre occasioni per andare a punti e probabilmente meritavamo il pareggio. In questo momento occorre ancora migliorare tanto nella manovra, siamo troppo lenti e rischiamo di pagarne le conseguenze”. Questo il commento di Dino Bitetto, allenatore del Barletta, a fine partita.

“Il pareggio non sarebbe stato uno scandalo, per noi è una vittoria pesantissima. Se ad inizio stagione ci avessero detto che avremmo avuto sette punti di vantaggio sul Barletta all’alba del girone di ritorno, penso che tutti avremmo gridato all’utopia. Dispiace per la loro situazione di classifica, di certo devono trovare la quadra ma intanto pensiamo a noi, al nostro cammino positivo in campionato e ci godiamo i tre punti”. Questo a fine partita il pensiero di Massimo Agovino, allenatore di una Paganese salita a quota 28 punti in classifica.

Nel prossimo turno di campionato, in programma domenica 14 gennaio per la 19^ giornata, il Barletta sarà ospite del Santa Maria Cilento, formazione oggi quintultima con 18 punti, a -3 dai biancorossi. La partita si giocherà a Santa Maria di Castellabbate (in provincia di Salerno) e sarà trasmessa in diretta da Telesveva sia in tv sul canale 18 (in HbbTv per i possessori di Smart Tv) che sugli account social Facebook e Youtube dell’emittente.