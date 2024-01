Non allena più nel girone H di serie D ma Francesco Farina, da 48 ore ufficialmente neo allenatore della Sarnese, continua a seguire con particolare interesse le vicende del raggruppamento. In particolar modo il Barletta, la squadra che ha guidato in panchina per tre stagioni e con cui ha realizzato il triplete nel 2022. Ora i biancorossi lottano per salvare la categoria.

Nella prima parte di questa stagione, Farina ha allenato la Fidelis: l’esperienza ad Andria è durata undici partite.

Comanda l’Altamura, dopo 18 giornate, con quattro punti di vantaggio sul Nardò, sette su Martina e Casarano.

Farina ha scelto di ripartire dall’Eccellenza campana. La sua Sarnese è prima in campionato ed è in finale regionale di Coppa Italia Dilettanti.