«La presenza di deiezioni canine nei territori urbani è un problema che richiede un impegno costante per garantire la pulizia e la salubrità delle aree cittadine. In questo contesto, i volontari del Nucleo Guardia Ambientale Sezione di Barletta svolgono un ruolo che può rivelarsi determinante nella prevenzione di un fenomeno che pervade la città, lavorando per sensibilizzare la comunità e promuovere comportamenti responsabili da parte dei proprietari di animali domestici». Lo si legge in una nota a firma del Nucleo Guardia Ambientale Sezione di Barletta – ODV.

«Il Nucleo Guardia Ambientale di Barletta si impegna attivamente nella sensibilizzazione della comunità sulla necessità di gestire in modo responsabile le esigenze dei propri animali domestici, attraverso campagne informative, incontri pubblici e distribuzione di materiale educativo, i volontari mirano, in tal modo, a diffondere la consapevolezza sui rischi associati alle deiezioni canine e a promuovere l’importanza di raccoglierle in modo adeguato.

Durante le uscite dei volontari vengono raccolte segnalazioni dei cittadini, relative alle molteplici criticità legate al “maltrattamento” dell’ambiente e al decoro e, nel caso in cui vengono individuati comportamenti scorretti, inoltrano le segnalazioni agli organi deputati ad accertare e sanzionare i responsabili di condotte contrarie alle norme.

Il Nucleo Guardia Ambientale di Barletta promuove ed auspica la diffusione di un rinnovato spirito di collaborazione tra cittadini e istituzioni. Questa cooperazione è essenziale per garantire una risposta efficace e coordinata al problema, coinvolgendo anche la partecipazione attiva della comunità.

Tuttavia, il successo di tali sforzi dipende anche dalla collaborazione e dalla consapevolezza della comunità. Adottare pratiche responsabili nei confronti degli animali domestici è un passo fondamentale per preservare la qualità della vita nelle città e promuovere un ambiente sano e sostenibile per tutti».