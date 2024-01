L’Amministrazione comunale di Barletta si oppone sia all’ampliamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi della Daisy s.r.l. in località San Procopio e al rinnovo della autorizzazione delle attività di incenerimento della Buzzi Unicem sul territorio urbano. È il Sindaco Cosimo Cannito a sottolineare la salda posizione del Comune di Barletta, con l’obiettivo prioritario di garantire tutela ambientale e salute pubblica.

«Per quanto riguarda la discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località San Procopio – afferma il Sindaco Cannito – la posizione dell’Ente è chiara da tempo. Sono state approvate dalla Giunta comunale, già dal 2021, due delibere (la n. 57 dell’8 aprile e la n. 143 del 18 agosto) con le quali, rispettivamente, si esprimeva e si confermava l’indirizzo politico di non consentire l’ampliamento della discarica valutando i potenziali, molteplici danni ambientali, alla salute pubblica e allo sviluppo turistico, ma anche in considerazione della presenza, nelle aree limitrofe, dell’insediamento di Montaltino, di beni di interesse storico/culturale e di coltivazioni agricole. Identico indirizzo si evince, il 2 marzo del 2022, dalla deliberazione n. 39 del Commissario straordinario Francesco Alecci.

Più recentemente, alla conferenza di servizi indetta dalla Provincia BAT, ha reiterato in forma documentale il parere sfavorevole in merito ad una nuova richiesta avanzata dalla Daisy s.r.l..

Premesso che le autorizzazioni, sia per la discarica che per la cementeria le rilascia la Provincia e che anche per il rinnovo dell’autorizzazione della Cementeria stessa ho già pubblicamente espresso il totale disaccordo, condividendo prioritariamente le perplessità dei residenti e, in generale, dei cittadini, noi faremo tutto il possibile per tutelare il diritto alla salute dei cittadini mantenendo alta l’attenzione su ogni aspetto di entrambe le vicende, come abbiamo già fatto sino oggi attraverso atti e azioni concrete».