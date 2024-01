Un furto a tempo di record: sono bastati meno di 30 secondi per i ladri entrati in azione ieri sera a Barletta per far sparire una Porsche parcheggiata in via Falcone e Borsellino, alla periferia estrema della città. Erano circa le 22:30 quando una banda di malviventi incappucciati ha preso possesso dell’auto dopo aver rotto uno dei finestrini. Incuranti della presenza di passanti ed automobilisti, si sono allontanati spingendo il mezzo rubato con l’Audi A5 a bordo della quale si aggiravano in periferia. I proprietari erano in uno dei locali della zona, ignari di quanto stava avvenendo all’esterno. Secondo una prima ricostruzione, per motivi in fase di accertamento, i ladri avrebbero abbandonato la Porsche in via De Nicola, nella zona dei Palazzi Salso. Le forze dell’ordine indagano sull’accaduto. Nella stessa notte la Polizia ha sventato altri due tentativi di furto di Porsche.