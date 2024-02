È Salvatore Ciullo il profilo scelto dal Barletta per provare a cambiare rotta in una stagione che ha preso una china preoccupante. Il casting avviato dal direttore sportivo Marcello Pitino martedì sera, nelle ore successive alla decisione di interrompere il rapporto di lavoro con Dino Bitetto, arrivato in panchina a metà dicembre al posto del dimissionario Ciro Ginestra. Nella gestione dell’allenatore barese, durata sei partite includendo nell’elenco quella di Fasano – dove in panchina c’era però Carbone, promosso ad interim dalla Juniores- la squadra ha incassato la miseria di due punti, non ha mai vinto, ha segnato solo due gol e soprattutto ha perso tre posizioni. Sufficienti per passare dal decimo posto con 20 punti dopo 15 giornate a -4 dai playoff alla zona playout, con lo spettro dell’ultimo posto a 4 punti.

Che Barletta sarà con Ciullo? Intanto le ultime ore del mercato dei professionisti hanno allungato il parco under con gli arrivi dei 2005 Spinelli per la difesa dal Taranto e Del Prete dal Campobasso per il centrocampo e del 2004 Pulina in attacco dal Cagliari. È però ai senior che si chiede uno scatto d’orgoglio. Una parte di loro non era entrata in sintonia con Bitetto, aspetto manifestato anche in un confronto con area tecnica e dirigenza martedì alla ripresa degli allenamenti nella pancia del Puttilli. La squadra ha messo sul tavolo i limiti emersi nell’ultima gestione, la società ha chiesto al gruppo un’assunzione di responsabilità. Con soli due giorni di lavoro il 3-5-2, che Ciullo ha già varato a Matera nella scorsa stagione, potrebbe essere un abito tattico per ripartire in attesa di avere più tempo per preparare una singola partita e cambiare probabilmente modulo. Lecito pensare che si chieda di più ai senatori, da Schelotto a Diaz fino a Camilleri, e che si attenda la fine del letargo di pedine in grado di dare il cambio di passo come Ngom. Domenica 4 febbraio primo crash test a Bitonto, in una partita salvezza contro una delle due ultime della classe, che Telesveva trasmetterà in diretta tv sul canale 18 e social su Facebook e YouTube.