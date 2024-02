In occasione del 521° Anniversario della Disfida di Barletta, Domenica 18 febbraio con inizio alle ore 19,00, si terrà nelle vie del Centro un percorso animato con partenza dal Castello con la partecipazione di saltimbanchi, mangiafuoco, trampolieri e giocolieri, artisti di strada, figuranti.

A tal riguardo l’Ufficio Tecnico del Traffico, con propria ordinanza, ha istituito il divieto di transito solo durante il passaggio del corteo su: Via Carlo V D’Asburgo, Via Cavour, Corso Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele, Via Nazareth, Via Cialdini (tratto contromano), Via Duomo, Piazza Castello.

Viene, inoltre, istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 17,00 alle 23,00 su Piazza Castello, Via Carlo V D’Asburgo, Via Cavour, Corso Garibaldi (tratto compreso tra via Cavour e Corso Vittorio Emanuele).